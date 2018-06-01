І має шанси стати реальністю.

Зовсім мало часу минуло після презентації кросовера у подобі седана під назвою Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept, а перед нами вже наступний вражаючий концепт від Daimler.

Він носить назву Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept і створений дизайнером Донгвон Лі. На зображеннях дається коротке пояснення, схоже на технічне завдання для художника: створити концепт на основі нового стилістики Maybach S-класу, концепту Vision 6 і GLE Coupe. Результатом стала розкішна модель з гігантською решіткою Майбаха, масивними “плечима” колісних арок і стрімким силуетом.

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Фото: Mercedes-Maybach Vision Crossover Concept / Mercedes-Maybach

Ескізи художника не показують інтер'єр, але, гіпотетично, такий автомобіль матиме посадочну формулу 2+2 місця. Судячи з написів на малюнках, цільовою аудиторією такого автомобіля компанія вбачає “золоту молодь”. Жодної інформації про плани реалізації цього проекту Mercedes-Maybach не надає, однак виробник планує розширювати лінійку моделей бренду, тож поява такого авто цілком можлива у світлі високого світового попиту на кросовери.

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