Хто і чому намагається затягнути процес прийняття Закону Южаніної про зменшення акцизу на старі імпортні авто, на який чекають українські автомобілісти?

Законопроект про зниження податків, які необхідно сплатити при ввезенні авто, прийнято в першому читанні. Але до нього підготували величезну кількість правок, і шанси на успішне проходження другого читання сильно зменшилися.

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"Згідно з Бюджетним Кодексом за півроку до 31.12., початку бюджетного року, заборонено внесення змін до податкових законів, бо складно порахувати Бюджет. Тому проект Южаніної в Раді треба було приймати вже у вересні. Це хоч і порушення, але внести зміни до підрахунку бюджету за 3 місяці ще було можна. Однак тепер депутати внесли в проект 156 поправок і розгляд проекту Южаніної через це перенесли на листопад", – коментує ситуацію автомобільний лобіст Олег Назаренко.

"У нас,в армії жартували: "Хочеш, щоб атака захлинулася? Треба її очолити!". Перефразовуючи скажу: "Хочеш, щоб не прийняли Закон? Треба взяти участь у його прийнятті, хоча б внесенням поправок і затягнути прийняття закону", – вважає Олег Назаренко.

Кому вигідне затягування?

Якщо Верховна Рада знизить акциз і скасує обмеження, пов'язані з екологічними стандартами і віком авто, то ввезення блях припиниться повністю. "Українці зможуть недорого розмитнити авто, а послуги українських власників литовських фірм – бляхобізнесменів, які деруть з українців за ввезення блях через "верблюдів" 800-1500 євро, стануть нікому не потрібні. Навіщо платити схемнику 1000 євро, якщо за 900 євро чесно можна розмитнити авто?", – запитує Олег Назаренко.

"Тому євробляхобізнесмени, які сидять на схемах, і можновладці (чиновники з депутатами), які в долі і ці схеми кришують, будуть робити все, щоб затягнути процес зниження податків і ще хоч трохи, але заробити на українцях!", – резюмує пан Назаренко.

Що далі?

Цього року закінчується дія Закону Горвата про знижений акциз на авто не старші 2010-го року. Якщо Закон Горвата з нового року втратить силу, а законопроект Южаніної не набуде чинності, то імпорт старих авто зі сплатою податків припиниться повністю. У 2017 році було імпортовано 59 тис. б/у авто, цього року – вже 76 тис б/у авто.

Природно, така ситуація призведе до підвищення попиту на нерозмитнені автомобілі. Відповідно ті, хто зараз заробляють на ввезенні "євроблях", збільшать свою частку на ринку.

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“Шукаєте кому вигідно! Читайте ПІБ депутатів, які затягують ухвалення законопроекту. Євробляхобізнесмени проти високих податків? Як раз! А бджоли проти меду", – пише на своїй сторінці у FB Олег Назаренко.