Мотоцикл - дуже зручний та швидкий вид транспорту, особливо якщо ви мешкаєте у великому місті або передмісті. Але сезонність є його слабкою стороною - взимку на ньому не поїздиш. Водночас саме закінчення мотосезону може стати вигідним часом для купівлі двоколісного друга.

Найбільше мотоциклів продається навесні – на початку мотосезону. Ціни у цей період найбільші. Восени, коли сезон катання закінчився, ціни падають і це дає шанс вигідно купити байк. Але у такої угоди є як плюси, так і мінуси.

Читайте також: Тест-драйв мотоцикла BMW G 310 GS: подорожник

Плюси купівлі мотоцикла наприкінці сезону

Головний плюс, як уже було сказано вище, – приваблива ціна. Це стосується як нових мотоциклів з мотосалону, так і вживаних екземплярів. У випадку з новими байками можна виторгувати не тільки суттєву знижку, але й придбати за гарною ціною або взагалі отримати у подарунок додаткове обладнання або екіпірування.

Найчастіше, окрім приємної сезонної знижки, дилери нової техніки пропонують на додачу до мотоцикла сигналізацію, замки або інші протиугінні пристрої. Також можна виторгувати шолом, мотокуртку, рукавиці або ще щось з екіпіровки.

Другий плюс більше стосується вживаної техніки. Мало хто продає байк в ідеальному стані. Придбавши мотоцикл в кінці сезону, у нового власника буде вдосталь часу, аби привести його у бажану технічну форму. Річ у тому, що мотоцикли не настільки поширені, як автомобілі. Тому запчастини для них у спеціалізованих продавців треба замовляти і чекати певний час, в наявності дуже незначний асортимент. У розпал сезону навіть кілька днів очікування добряче псують настрій, а у холодну пору року такої проблеми немає.

Третій плюс покупки байка саме зараз, коли ще можна їздити, – це можливість особистого тест-драйву. Це дуже важливо, адже під час пробної поїздки можна зрозуміти не тільки технічний стан мотоцикла, а й інші параметри: зручність посадки, динамічні якості, особливості роботи підвіски та гальм. Взимку виконати тестову поїздку на мотоциклі буде складно, а якщо на дорозі лежатиме сніг, то й взагалі майже неможливо.

Четвертий плюс полягає значному збільшенню часу для купівлі екіпірування. Для багатьох важливо, аби екіп підходив до мотоциклу за стилем та кольором. Якщо придбати байк восени, у нового власника буде майже півроку на підбір підходящого екіпірування. До того ж ціни на мотоциклетний одяг у холодну пору року значно нижчі.

Читайте також: Тест-драйв мотоцикла BMW G 310 R: створений для міста

Мінуси покупки мотоцикла наприкінці сезону

Перший впирається у необхідність зберігання. Для зберігання мотоцикла потрібен сухий гараж або місце на паркінгу. Залишати мотоцикл просто неба – дуже погана ідея. Втім, якщо ви плануєте покупку мотоцикла, скоріш за все, питання з постійним місцем дислокації для нього вже вирішено.

Другий мінус – необхідність консервації. Це не складна процедура, але клопоти з підготовки до тривалого зберігання та послідуюча "розконсервація" займають деякий час. Займатись цим не всім подобається.

Третій мінус – "заморозка" коштів. У випадку зміни фінансової ситуації на гіршу швидко продати мотоцикл, особливо узимку, дуже складно. Мати вільні кошти, або байк в гаражі – особистий вибір для кожного і він залежить від величезної кількості факторів.

Ще один мінус, який більшою мірою стосується нових мотоциклів, – моральне старіння та втрата вартості. Мотовиробники постійно оновлюють модельний ряд, випускаючі нові моделі. Купивши стару модель наприкінці сезону, можна опинитись у ситуації, коли нова буде значно кращою або красивішою. Для вживаної техніки така проблема актуальна менше.

То коли ж купувати?

Для багатьох покупка мотоцикла – спонтанне рішення, саме тому більшість байків купують на початку або в середині сезону. Але для тих, хто підходить до придбання мотоцикла з раціональної точки зору, актуальнішою буде покупка восени. Проте з таких загальних правил бувають і виключення, особливо це стосується вживаної техніки – якщо пощастить, можна придбати мотоцикл за гарним прайсом і навесні. Зрештою, для кожного майбутнього мотоцикліста умови, виходячи з яких відбувається покупка мотоцикла, надто індивідуальні.