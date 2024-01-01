Купити вживаний транспортний засіб вартістю понад 3600 доларів буде важче

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тимчасово, на пів року. Він розповсюджується на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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Звичайно, є і виключення – ліміт не стосується тих осіб, які надсилають кошти на рахунок IBAN або якщо вони отримають щомісячні доходи вище цієї суми.

Таким чином, придбати вживаний автомобіль, мотоцикл, причіп чи інший транспорт дорожче за 150 тисяч гривень (на сьогодні це 3600 доларів США або 3250 євро) простим переказом на карту продавця вже не вийде. Це було зручно, особливо якщо користуватись послугою переоформлення машини в Дії. Звичайно, якщо нема готівки, можна переказати іншій особі (родичу) чи з картки іншого банку. Головне, щоб все було законно та після цього фінмоніторинг банку не зацікавився цією транзакцією.