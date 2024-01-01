Купить подержанный транспорт стоимостью более 3600 долларов будет труднее

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Лимит действует временно, на полгода. Он распространяется на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц.

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Конечно, есть и исключения – лимит не касается тех лиц, которые присылают средства на счет IBAN или если они получат ежемесячные доходы выше этой суммы.

Таким образом, приобрести подержанный автомобиль, мотоцикл, прицеп или другой транспорт дороже 150 тысяч гривен (на сегодня это 3600 долларов США или 3250 евро) простым переводом на карту продавца уже не получится. Это было удобно, особенно если пользоваться услугой переоформление машины в Дії. Конечно, если нет наличных, можно перевести другому лицу (родственнику) или с карты другого банка. Главное, чтобы все было законно и после этого финмониторинг банка не заинтересовался этой транзакцией.