Какие автомобили переоформляют в "Дії"

Переоформление автотранспорта в Дії - сравнительно новая услуга, которая стала доступна украинцам с декабря 2023 года. Продавцу и покупателю теперь не обязательно обращаться в сервисный центр МВД, чтобы подать оригиналы документов и там же получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Также к категории дополнительных (то есть не обязательных) отнесена услуга экспертного осмотра автомобилей - воспользоваться ею при перепродаже машины можно по собственному желанию, но не в обязательном порядке, как это было раньше.

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Как продать авто в ДИИ: инструкция

С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед.

При условии что это первая (и единственная) продажа какого-то из упомянутых ТС в году, потому что в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции. Он пока администрируется в Дії, поэтому при второй и последующих продажах следует обращаться в ТСЦ МВД.

В течение июня по указанным типам ТС в целом было заключено 102,3 тыс. сделок купли-продажи, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Включая те, что оформлены в Дії.

Дистанционной услугой воспользовались 18,8 тыс. раз, что составляет 15,5% от суммарного количества всех сделок купли-продажи, заключенных в июне 2024 года.

Доля перерегистраций в Дії, июнь 2024 г.

Общая популярность этой услуги в первом квартале ежемесячно уменьшалась: в январе доля оформленных продаж с помощью Дії составляла 12,5% (напомним, что учтены только те три категории, которые можно переоформить дистанционно), в феврале уже 11,8%, в марте - 10,6%. Далее, в апреле, доля желающих "переписать" автомобили без посещения СЦ МВД выросла до 22,9%, после чего в мае был побит этот рекорд новым значением: 24,5%!

Доли перерегистраций в Дії (относительно общего количества легковых, мопедов и мотоциклов).

Однако чем дальше от "бума переписываний", вызванного изменением правил мобилизации автотранспорта на оборонные нужды у частных владельцев, тем ближе к привычным (среднестатистическим) значениям возвращаются все числа. В апреле доля продаж "в смартфоне" составила 15,5%, что можно считать вполне типичным значением, учитывая, что со временем услуга должна была бы приобретать большую популярность.

Объемы июня уже нельзя считать "стресс-тестом" (после мая) по пропускной способности системы, однако пока количество желающих воспользоваться дистанционной продажей остается на сравнительно высоком уровне.

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Покупатель, который оформляет авто в Дії, имеет возможность выбора - оставить номерные знаки предыдущего владельца (кроме относящихся к категории платных, с отдельными комбинациями цифр - 1234, 7777 и т.д.), или заказать новые таблички, цифровую комбинацию для которых тоже можно выбрать (услуга по выбору оплачивается дополнительно).

В прошлом месяце новые номерные знаки с индексом DI, которые будут доставлены в указанное отделение "Укрпочты", заказали 2,2 тысячи раз (11,7% пользователей).

Чаще всего в Дії переоформляли легковые автомобили - 96,8%. Мотоциклы получили долю 3,1%, меньше всего дистанционно заключенных сделок купли-продажи было по мопедам, всего 0,1%.

Суммарно, с момента запуска услуги по дистанционному переоформлению легковушек, мопедов и мотоциклов в Дії, произошло 125,8 тысячи дистанционных переоформлений для таких транспортных средств.

Поскольку в апреле-июне влияние на статистику дистанционных переоформлений (и авторынок в целом) имели некоторые нетипичные внешние факторы, для получения "чистой" статистики, вероятно, придется подождать еще месяц, или несколько, когда волна перерегистраций "лишних" автомобилей утихнет.