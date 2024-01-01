Які автомобілі переоформлюють в "Дії"

Переоформлення автотранспорту в Дії — порівняно нова послуга, яка стала доступна українцям з грудня 2023 року. Продавцеві та покупцеві тепер не обов’язково звертатися до сервісного центру МВС, щоб подати оригінали документів й там же отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

Також до категорії додаткових (тобто не обов’язкових) віднесена послуга експертного огляду автомобілів — скористатися нею при перепродажу машини можна за власним бажанням, але не в обов’язковому порядку, як це було раніше.

До речі в законопроєкті про розмитнення в Дії скасують сертифікацію авто

Як продати авто в ДІЇ: інструкція

За допомогою Дії можна переоформити легковий автомобіль, мотоцикл або мопед.

За умови що це перший (і єдиний) продаж котрогось зі згаданих ТЗ у році, бо в іншому разі виникає обов’язок сплати податку з цієї операції. Він поки адмініструється в Дії, тому при другому та наступному продажах слід звертатися в ТСЦ МВС.

Протягом червня щодо зазначених типів ТЗ загалом було укладено 102,3 тис. угод купівлі-продажу, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Включно з тими, що оформлені у Дії.

Дистанційною послугою скористалися 18,8 тис. разів, що складає 15,5% від сумарної кількості усіх угод купівлі-продажу, укладених у червні 2024 року.

Частка перереєстрацій у Дії, червень 2024 р.

Загальна популярність цієї послуги у першому кварталі щомісяця зменшувалася: у січні частка оформлених продажів за допомогою Дії складала 12,5% (нагадаємо, що враховано лише ті три категорії, які можна переоформити дистанційно), у лютому вже 11,8%, у березні — 10,6%. Далі, у квітні, частка охочих «переписати» автомобілі без відвідин СЦ МВС зросла до 22,9%, після чого у травні було побито цей рекорд новим значенням: 24,5%!

Частки перереєстрацій у Дії (відносно загальної кількості легкових, мопедів і мотоциклів).

Проте чим далі від «буму переписувань», спричиненого зміною правил мобілізації автотранспорту на оборонні потреби у приватних власників, тим ближче до звиклих (середньостатистичних) значень повертаються всі числа. У квітні частка продажів «у смартфоні» склала 15,5%, що можна вважати цілком типовим значенням, врахувавши, що з часом послуга мала б набувати більшої популярності.

Обсяги червня уже не можна вважати «стрес-тестом» (після травня) щодо пропускної здатності системи, однак поки кількість охочих скористатися дистанційним продажем залишається на порівняно високому рівні.

Також цікаво українці масово пересідають на мотоцикли

Покупець, який оформлює авто в Дії, має можливість вибору — залишити номерні знаки попереднього власника (крім тих, які належать до категорії платних, з окремими комбінаціями цифр — 1234, 7777 тощо), або ж замовити нові таблички, цифрову комбінацію для яких теж можна вибрати (послуга з вибору оплачується додатково).

Минулого місяця нові номерні знаки з індексом DI, які будуть доставлені до зазначеного відділення «Укрпошти», замовили 2,2 тисячі разів (11,7% користувачів).

Найчастіше в Дії переоформлювали легкові автомобілі — 96,8%. Мотоцикли отримали частку 3,1%, найменше дистанційно укладених угод купівлі-продажу було щодо мопедів, лише 0,1%.

Сумарно, від моменту запуску послуги з дистанційного переоформлення легковиків, мопедів та мотоциклів у Дії, відбулося 125,8 тисячі дистанційних переоформлень для таких транспортних засобів.

Оскільки у квітні-червні вплив на статистику дистанційних переоформлень (та авторинок загалом) мали деякі нетипові зовнішні чинники, для отримання «чистої» статистики, ймовірно, доведеться зачекати ще місяць, або й кілька, коли хвиля перереєстрацій «зайвих» автомобілів вщухне.