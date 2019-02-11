Згідно прогнозу погоди, 12 лютого в столиці очікується до 10 см снігу. Київська влада просить власників приватного транспорту не виїжджати зі стоянок в центр міста.

За пронозами синоптиків, 12 лютого приріст снігового покриву становитиме 7-10 см.

У зв’язку із цим КМДА закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на приватних авто, аби не заважати роботі спецтехніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується віддати перевагу громадському транспорту для пересування містом.

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Окрім того, міська влада переконливо просить не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у непередбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.

Нагадаємо, що евакуатори за вихідні вже забрали на штраф майданчики багато автомобілів.