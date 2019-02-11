Согласно прогноза погоды, 12 февраля в столице ожидается до 10 см снега. Киевская власть просит владельцев частного транспорта не выезжать со стоянок в центр города.

По прогнозам синоптиков, 12 февраля прирост снежного покрова составит 7-10 см.

В связи с этим КГГА призывает водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не создавать заторов на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется отдать предпочтение общественному транспорту для передвижения по городу.

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Кроме того, городские власти убедительно просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в непредусмотренных для этого местах. Авто, которые будут мешать прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

Напомним, что эвакуаторы за выходные уже забрали на штраф площадки много автомобилей.