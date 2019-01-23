Такая возможность предоставлена благодаря специальному сайту Kyiv Smart City.

Работа коммунальных служб столицы контролируется в Едином диспетчерском центре мониторинга работы транспорта и сбора информации.

Этот центр обеспечивает обработку данных с GPS-трекеров для мониторинга местоположения, маршрута движения технологического транспорта и предоставляет инструменты работы с обработанными данными. То есть, каждая единица снегоуборочной техники отображена на экране, а диспетчер может давать ей задание в автоматическом режиме и следить за выполнением работы.

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Благодаря системе диспетчер может отправлять сообщения водителю и получать от него обратную связь. У водителя есть экран, оборудованный для приема сообщений, мониторинга текущих данных транспортного средства и формирования маршрутов. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Директор департамента информационно-коммуникационных технологий в Киевской горадминистрации Юрий Назаров.

Киевлянам доступна интерактивная карта, которую видят диспетчеры – на сайте https://clean.kyivcity.gov.ua. На ней видно, где находится, техника, какая именно (марка, модель, назначение) и работает она в данный момент или нет.

Напомним, что столица остановилась в пробках.