Така можливість надана завдяки спеціальному сайту Kyiv Smart City.

Робота комунальних служб столиці контролюється у Єдиному диспетчерському центрі моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

Цей центр забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів для моніторингу розташування, маршруту руху технологічного транспорту та надає інструменти роботи із опрацьованими даними. Тобто, кожна одиниця снігоприбиральної техніки відображена на екрані, а диспетчер може надавати їй завдання в автоматичному режимі та слідкувати за виконанням роботи.

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Завдяки системі диспетчер може надсилати повідомлення водію і отримувати від нього зворотній зв’язок. У водія є екран, обладнаний для прийому повідомлень, моніторингу поточних даних транспортного засобу та формування маршрутів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій у Київській міськадміністрації Юрій Назаров.

Киянам доступна інтерактивна карта, яку бачать диспетчери – на сайті https://clean.kyivcity.gov.ua. На ній видно, де знаходиться, техніка, яка саме (марка, модель, призначення) та чи працює в даний момент чи ні.

Нагадаємо, що столиця зупинилась в заторах.