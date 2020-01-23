КК "Київавтодор", яка відповідає за стан доріг у столиці, вирішила поборотись з рекламою на тротуарах.

У столиці триває процес впорядкування зовнішньої реклами. Роботи з демонтажу незаконних конструкцій проводять дорожники на своїх балансових територіях. Про це інформують у КК "Київавтодор".

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"Уже кілька місяців ми активно очищаємо тротуари від незаконної реклами. Найбільше на пішохідних зонах розміщено штендерів, які ще називають "спотикачами". Відповідно до "Правил розміщення рекламних засобів" такі конструкції – нелегальні", – повідомив заступник генерального директора КК "Київавтодор" Валентин Осипов.

Сьогодні провели рейд у Шевченківському районі столиці. Дорожники очистили тротуари від "спотикачів" на частині вулиць Саксаганського, Петлюри і Жилянської.

"Ми очистили від штендерів кілька кварталів поблизу площі Перемоги. Демонтували більше півсотні конструкцій. Деяка реклама була приварена до тротуарів, тому довелось використовувати інструмент для різки металу", – додав Валентин Осипов.

"Спотикачі" заважають пішоходам, проїзду снігоприбиральних спецмашин. А у вітряну погоду недостатньо закріплені конструкції небезпечні. Вони можуть травмувати людей і пошкодити техніку.

Демонтажі відбуваються спільно з інспекторами міського благоустрою.

Дорожники уже очищали тротуари на Повітрофлотському проспекті, вулицях Ярославів Вал, Хрещатику, Богдана Хмельницького. Та частина власників закладів знову виставляють нелегальні конструкції на тротуар.

У "Київавтодорі" закликають усіх підприємців прибрати штендери та інші незаконні рекламні конструкції.

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