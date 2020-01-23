КК "Киевавтодор", которая отвечает за состояние дорог в столице, решила побороться с рекламой на тротуарах.

В столице продолжается процесс упорядочения наружной рекламы. Работы по демонтажу незаконных конструкций проводят дорожники на своих балансовых территориях. Об этом информируют в КК "Киевавтодор".

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"Уже несколько месяцев мы активно очищаем тротуары от незаконной рекламы. Больше всего на пешеходных зонах размещено штендеров, которые еще называют "спотыкачами". Согласно "Правил размещения рекламных средств "такие конструкции – нелегальные", – сообщил заместитель генерального директора КК "Киевавтодор" Валентин Осипов.

Сегодня провели рейд в Шевченковском районе столицы. Дорожники очистили тротуары от "спотыкачей" на части улиц Саксаганского, Петлюры и Жилянской.

"Мы очистили от штендеров несколько кварталов вблизи площади Победы. Демонтировали более полусотни конструкций. Некоторая реклама была приварена к тротуарам, поэтому пришлось использовать инструмент для резки металла", – добавил Валентин Осипов.

"Спотыкачи" мешают пешеходам, проезду снегоуборочных спецмашин. А в ветреную погоду недостаточно закрепленные конструкции опасны. Они могут травмировать людей и повредить технику.

Демонтажи происходят совместно с инспекторами городского благоустройства.

Дорожники уже очищали тротуары на Воздухофлотском проспекте, улицах Ярославов Вал, Крещатике, Богдана Хмельницкого. И часть владельцев заведений снова выставляют нелегальные конструкции на тротуар.

В "Киевавтодоре" призывают всех предпринимателей убрать штендеры и другие незаконные рекламные конструкции.

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