У підрозділі "Київавтодору" заявили про необхідність капремонту Південного моста

Ремонти Південного моста в Києві не припиняться в найближчій перспективі. Як повідомив UBR.ua в.о. начальника підприємства КП "Київавтошляхміст" (входить в КК "Київавтодор") Богдан Кобернюк, він потребує не часткового, а в капітального ремонту. На підприємстві впевнені, що на проблему повинна звернути увагу не лише влада Києва, а й уряд країни.

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"Південний мостовий перехід через річку Дніпро в цілому потребує реконструкції (капітального ремонту) найближчим часом. А не тільки його проїзна частина, яка фізично зношена ", – запевнив Кобернюк.

Комунальники нарікають на збільшення навантаження на міст. Відкрито говорять, що він на неї не розрахований. "Південний міст був спроектований і побудований під навантаження і коефіцієнти навантажень відповідно до СНиП 2.05.03-84" Мости і труби ". Це вдвічі менше, ніж навантаження, прийняте в чинному мостовому стандарті ДБН В.1.2.-15: 2009 "Мости і труби. Навантаження і вплив ".

"Інтенсивність руху автотранспорту по мосту виросла більш ніж в 2,5 рази в порівнянні з проектним розрахунковим значенням – 80 тис. Авто / добу ", – підкреслив Кобернюк.

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