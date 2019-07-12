В подразделе "Киевавтодора" заявили о необходимости капремонта Южного моста.

Ремонты Южного моста в Киеве не прекратятся в ближайшей перспективе. Как сообщил UBR.ua и.о. начальника предприятия КП "Киевавтопутьмост" (входит в КК "Киевавтодор") Богдан Кобернюк, он нуждается не в частичном, а в капитальном ремонте. На предприятии уверены, что на проблему должны обратить внимание не только власть Киева, но и правительство страны.

Читайте также: "Киевавтодор" начинает ремонтировать проспект Бандеры

"Южный мостовой переход через реку Днепр в целом нуждается в реконструкции (капитальном ремонте) в ближайшее время. А не только его проезжая часть, которая физически изношена", – заверил Кобернюк.

Коммунальщики жалуются на увеличение нагрузки на мост. Открыто говорят, что он на нее не рассчитан. "Южный мост был спроектирован и построен под погрузку и коэффициенты нагрузок в соответствии со СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы". Что в двое меньше, чем нагрузка, принятая в действующем мостовом стандарте ДБН В.1.2.-15: 2009 "Мосты и трубы. Нагрузки и влияние".

"Интенсивность движения автотранспорта по мосту выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с проектным значением – 80 тыс. авто/сутки", – подчеркнул Кобернюк.

Читайте также: Дискриминация началась: украинские электромобили получат зеленые номера