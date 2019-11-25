В столичному районі Борщагівка помічене масове ігнорування правил дорожнього руху.

Поки одні водії слухняно стоять в заторах, інші вважають, що вони хитріші інших. Тому виїжджають на заборонений знак і на трамвайні колії, відділені від проїжджої частини, щоб оминути затор. Однак активісти руху "ЗупиниЛося" не лише провели рейд на цьому місці, але й викликали поліцію. Тому порушники отримали не лише наклейки на машини, але й штрафи від поліції.

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Якщо розібратися, то їздити трамвайними коліями можна лише в кількох випадках – коли вони на одному рівні з дорогою і напрямок один зі смугою руху авто. А якщо трамвайна колія зустрічного напрямку або відокремлена від проїзної частини роздільною смугою – тоді по коліях рухатись заборонено (п. 11.9 ПДР).

Окрім того, на цій ділянці, де проводився рейд, на в’їзді на трамвайні колії стоїть знак - 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

Нагадаємо, де у Києві встановлять перші камери автофікскації порушень ПДР.