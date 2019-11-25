В столичном районе Борщаговка замечено массовое игнорирование правил дорожного движения.

Пока одни водители послушно стоят в пробках, другие считают, что они хитрее других. Поэтому выезжают на запрещающий знак и на трамвайные пути, отделенные от проезжей части, чтобы обойти пробку. Однако активисты движения "ЗупиниЛося" не только провели рейд на этом месте, но и вызвали полицию. Поэтому нарушители получили не только наклейки на машины, но и штрафы от полиции.

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Если разобраться, то ездить по трамвайным путям можно только в нескольких случаях – когда они на одном уровне с дорогой и направление одно с полосой движения авто. А если трамвайный путь встречного направления или отделен от проезжей части разделительной полосой – тогда по путям двигаться запрещено (п. 11.9 ПДД).

Кроме того, на этом участке, где проводился рейд, на въезде на трамвайные пути стоит знак – 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Напомним, где в Киеве установят первые камеры автофиксации нарушений ПДД.