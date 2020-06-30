Розробники Генплану відмовилися від будівництва багаторівневих розв'язок в центрі столиці, а киян та гостей міста збираються пересадити на громадський транспорт.

Розробники проекту Генерального плану Києва передбачили будівництво багаторівневих транспортних розв'язок в основному на околицях і лівому березі столиці. Це зроблено з метою знизити навантаження від внутрішнього транзитного транспорту на вуличну мережу в центрі і частково в серединній зоні міста. Про це повідомляє комунальна організація "Київгенплан".

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Будівництво багаторівневих транспортних розв'язок заплановано в наступних місцях:

на Харківській площі і на перетині вулиці Бориспільської з Харківської трасою;

на проспекті Романа Шухевича;

на вулицях Братиславській і Оноре де Бальзака;

на Дарницькій площі;

на вулиці Привокзальній;

біля станції метро "Чернігівська";

на проспекті Академіка Палладіна та Великій кільцевій;

на площі Валерія Марченка.

У той же час, як повідомив начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький, існує кілька винятків. В межах Малої кільцевої дороги (проспект Валерія Лобановського, вулиця Олени Теліги тощо) передбачено будівництво багаторівневих розв'язок, але лише в продовженні Залізничного шосе.

"Виняток становить розв'язка на площі Героїв Великої Вітчизняної війни і передмостової правобережної розв'язки на Подільському мостовому переході", – повідомив Броневицький. Він також зазначив, що в київському Генплані розробники акцентували увагу на розвитку громадського транспорту, зокрема швидкісного. "Передбачено, що з часом саме громадський транспорт буде відігравати провідну роль в пасажирських перевезеннях", – поділився планами голова "Київгенплану".

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