Разработчики Генплана отказались от строительства многоуровневых развязок в центре столицы, а киевлян и гостей города собираются пересадить на общественный транспорт.

Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели строительство многоуровневых транспортных развязок в основном на окраинах и левом берегу столицы. Это сделано с целью снизить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центре и частично в срединной зоне города. Об этом сообщает коммунальная организация "Киевгенплан".

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Новое строительство многоуровневых транспортных развязок запланировано в следующих местах:

на Харьковской площади и на пересечении улицы Бориспольской из Харьковской трассе;

на проспекте Романа Шухевича;

на улицах Братиславской и Оноре де Бальзака;

на Дарницкой площади;

на улице Привокзальной;

возле станции метро "Черниговская";

на проспекте Академика Палладина и Большой окружной;

на площади Валерия Марченко;

В то же время, как сообщил начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий, существует несколько исключений. В пределах Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.п.) предусмотрено строительство многоуровневых развязок, но только в продолжении Железнодорожного шоссе.

"Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и предмостовой правобережной развязки на Подольском мостовом переходе", – сообщил Броневицкий. Он также отметил, что в киевском Генплане разработчики акцентировали внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного. "Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в пассажирских перевозках", – поделился планами глава "Киевгенплана".

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