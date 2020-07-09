Митникам здалось, що з документами на автомобілі щось не так. В результаті 8 машин затримали.

На кордоні з Білоруссю Київська митниця вилучила 8 авто "через підроблені документи". На Житомирщині Київською митницею вилучено два "Lexus CT", два "Volkswagen Jetta", "Audi Q7", "Volvo XC70", "Ford Fiesta" та "Kia Sorento", що ввозились в Україну через Республіку Білорусь за підозрілими документами.

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За наданими документами – всі автівки вживані, куплені в США та прямували на адресу шістьох громадян України. Автовоз, завантажений вісьмома автомобілями, прибув у пункт пропуску "Виступовичі" з боку Білорусі. Водій автовозу, як представник за довіреністю отримувачів цих транспортних засобів, заповнив пасажирські митні декларації на кожен з них та, разом із пакетом документів, надав для митного оформлення. Однак, по всіх деклараціях спрацювала система аналізу ризиків щодо можливого заниження вартості автівок.

Це припущення підтвердила відповідь білоруських колег. За інформацією Гомельської митниці, при перетині митного кордону в Білорусі їм було надано зовсім інші документи. Так, при зіставленні документів митники встановили розбіжності як щодо заявленої вартості авто, так і щодо покупця, продавця, номерів документів та їх зовнішнього вигляду.

Таким чином, через надання митниці документів, що містять неправдиві відомості, по кожному випадку складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України, санкціями якої передбачена конфіскація предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їх вартості. Автомобілі вилучено. Адміністративні справи митниця скерує до суду.

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