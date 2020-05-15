Київськи митники розповіли, на які автомобілі занижують митну вартість для мінімізації сплати податків при імпорті.

За інформацією Київської митниці, з початку року вони виявили 18 випадків заниження митної вартості автомобілів при їх розмитнені через цю регіональну установу. Всі вони стосувались легкових автомобілів різного класу походженням з Європи.



Загальна різниця у вартості цих 18 автомобілів склала 65 тисяч євро при реальній сумарній вартості транспортних засобів у 147 тисяч євро. У деяких випадках намагались занизити вартість більш ніж удвічі.

За подібною схемою ввозилися як престижні, так і демократичні сімейні авто різних років випуску: кросовери, мінівени, та хетчбеки Maserati Levante S, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Volkswagen Touran, Kia Carens, Ford Galaxy, Nissan Note, Opel Zafira, Seat Leon, Renault Megane, Volkswagen Passat тощо.

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Найбільше прагнув зекономити новоспечений власник Maserati Levante S 2016 року випуску, вказавши в документах її вартість на рівні 38 800 євро. Реальна вартість авто виявилась 81250 євро.

У всіх випадках складено адміністративні протоколи за ознаками правопорушення, викладеного ст.483 Митного кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді 100% штрафу від вартості товару та його конфіскація.

Нагадаємо, що митниця виставила конфісковані автомбілі на аукціон.