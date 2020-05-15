Киевские таможенники рассказали, на какие автомобили занижают таможенную стоимость для минимизации уплаты налогов при импорте.

По информации Киевской таможни, с начала года они выявили 18 случаев занижения таможенной стоимости автомобилей при их растаможке через эту региональную организацию. Все они касались легковых автомобилей различного класса родом из Европы.

Общая разница в стоимости этих 18 автомобилей составила 65 тысяч евро при реальной суммарной стоимости транспортных средств в 147 тысяч евро. В некоторых случаях пытались снизить стоимость более чем вдвое.

По подобной схеме ввозились как престижные, так и демократичные семейные авто разных лет выпуска: кроссоверы, минивэны и хэтчбеки Maserati Levante S, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Volkswagen Touran, Kia Carens, Ford Galaxy, Nissan Note, Opel Zafira, Seat Leon, Renault Megane, Volkswagen Passat и тому подобное.

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Больше всего стремился сэкономить новоиспеченный владелец Maserati Levante S 2016 года выпуска, указав в документах ее стоимость на уровне 38 800 евро. Реальная стоимость авто оказалась 81 250 евро.

Во всех случаях составлены административные протоколы по признакам правонарушения, изложенного ст.483 Таможенного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде 100% штрафа от стоимости товара и его конфискация.

Напомним, что таможня выставила конфискованные автомбили на аукцион.