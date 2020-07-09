Таможенникам показалось, что с документами на автомобиле что-то не так. В результате 8 машин задержали.

На границе с Беларусью Киевская таможня изъяла 8 автомобилей "из-за поддельных документов". На Житомирщине Киевской таможней изъяты два "Lexus CT", два "Volkswagen Jetta", "Audi Q7", "Volvo XC70", "Ford Fiesta" и "Kia Sorento", которые ввозились в Украину через Республику Беларусь по подозрительным документам.

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По предоставленным документам все машины подержанные, купленные в США и направлялись по адресам шестерых граждан Украины. Автовоз, груженный восемью автомобилями, прибыл в пункт пропуска "Выступовичи" со стороны Беларуси. Водитель автовоза, как представитель по доверенности получателей этих транспортных средств, заполнил пассажирские таможенные декларации на каждый из них и, вместе с пакетом документов, предоставил для таможенного оформления. Однако, по всем декларациях сработала система анализа рисков относительно возможного занижения стоимости автомобилей.

Это предположение подтвердил ответ белорусских коллег. По информации Гомельской таможни, при пересечении таможенной границы в Беларуси им было предоставлены совсем другие документы. Так, при сопоставлении документов таможенники установили разногласия как по заявленной стоимости автомобилей, так и по покупателю, продавцу, номерам документов и их внешнему виду.

Таким образом, путем предоставления таможне документов, содержащих ложные сведения, по каждому случаю составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, санкция которой предусмотрена конфискация предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости. Автомобили изъяты. Административные дела таможня направит в суд.

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