За минулий тиждень в Києві було задокументовано 355 випадків керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

За минулий тиждень з 22.07.19 по 28.07.19 київські патрульні опрацювати 10 229 викликів, що надійшли від заявників на службу 102.

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В загальному на порушників патрульні склали 5 130 адміністративних матеріалів, з яких 355 – за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

По всій Україні за минулий тиждень було задокументовано 1 202 випадків керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Загальна кількість задокументованих порушень ПДР – 35 250.

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