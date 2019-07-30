Согласно отчету за прошедшую неделю в Киеве было зафиксировано 355 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

За прошедшую неделю с 22.07.19 по 28.07.19 киевские патрульные обработали 10 229 вызовов, которые поступили от заявителей на службу 102.

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В общем на нарушителей патрульные составили 5 130 административных материалов, из которых 355 – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По всей Украине за прошедшую неделю было задокументировано 1 202 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Общее количество задокументированных нарушений ПДД – 35 250.

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