За другий квартал цього року Інспекція з паркування евакуювала 9 065 транспортних засобів. За для їх "визволення" київські водії були змушені заплатити близько 18 млн грн.

Інспекторами з паркування за цей період винесено 9 700 постанов на суму 4 938 070 грн. При цьому “визволення” кожного евакуйованого авто займає майже повний робочий день і обходитеся водієві приблизно у дві тисячі гривень. Загалом мешканці та гості столиці за перший квартал поточного року витратили на повернення авто зі штрафмайданчиків близько 18 млн грн.

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Також варто нагадати, що Інспекція з паркування проводила евакуацію автомобілів навіть під час карантину, коли робота громадського транспорту була заборонена і автомобіль, фактично, лишався єдиним способом для пресування.

Найбільше автомобілістів штрафували за паркування автомобіля поблизу пішохідного перехода – 49 % від загальної кількості постанов. Серед інших – паркування біля виїздів з прилеглих територій – 12%, паркування на смузі громадського транспорту – 15%, паркування на перехрестях – 5%, зупинках громадського транспорту – 4%.

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