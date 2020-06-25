За второй квартал этого года инспекция по парковке эвакуировала 9 065 транспортных средств. Для их "освобождения" киевские водители были вынуждены заплатить около 18 млн грн.

Инспекторами парковки за этот период вынесены 9 700 постановлений на сумму 4 938 070 грн. При этом “освобождение” каждого эвакуированного авто занимает почти полный рабочий день и обходится водителю примерно в две тысячи гривен. В целом жители и гости столицы за первый квартал текущего года потратили на возврат авто со штрафплощадок около 18 млн грн.

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Также стоит напомнить, что Инспекция по парковке проводила эвакуацию автомобилей даже во время карантина, когда работа общественного транспорта была запрещена и автомобиль фактически оставался единственным способом для прессования.

Больше всего автомобилистов штрафовали за парковку автомобиля вблизи пешеходного перехода – 49 % от общего количества постановлений. Среди прочих – парковка у выездов с прилегающих территорий – 12%, парковка на полосе общественного транспорта – 15%, парковка на перекрестках – 5%, остановках общественного транспорта – 4%.

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