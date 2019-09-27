Активісти "ЗупиниЛося" провели рейд у столичному районі Борщагівка.

Зранку на вулиці Сім'ї Сосніних на Борщагівці у Києві – величезний затор. Однак найбільш хитрі водії об'їжджають затори зустрічною смугою. Активісти "ЗупиниЛося" перешкоджають таким правопорушенням, однак зустрічаються такі водії, які ведуть себе дуже агресивно. Один з них навіть почав йти в рукопашну, за що отримав порцію сльозогінного газу. Потім він ще довго витирав обличчя порваними трусами…

Дивіться відео з рейду "ЗупиниЛося":

Нагадаємо, що суди скасовують штрафи за стоянку в заборонених місцях.