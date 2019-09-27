Порушення правил стоянки тягне за собою 255 грн. штрафу. Якщо це порушення створює перешкоди дорожньому руху, то штраф становить 510 грн.

Стоянка - це припинення руху автомобіля на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу.

Читайте також: Український імпортер назвав ціни у гривні на електричний Porsche Taycan

Тому для застосування такого штрафу інспектор повинен довести саме факт стоянки тривалістю не менше як 5 хв. Тобто інспектор повинен зробити на службовий відеореєстратор безперервний відеозапис такої стоянки, тривалість якого не може бути меншою за 5 хв.

Проте на практиці поліцейські цих вимог не дотримуються та долучають до постанови або фото з місця події або коротке відео, які не підтверджують тривалість припинення руху автомобіля більш як 5 хв. Сама ж постанова не може бути доказом порушення правил стоянки.

Як наслідок суди скасовують такі штрафи через не доведення інспектором саме факту стоянки тривалістю не менше як 5 хв, як це передбачено Правилами дорожнього руху.

Також цікаво: Закон про відстрочку штрафів для "євроблях" діє, але їх все одно карають