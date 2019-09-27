Нарушение правил стоянки влечет за собой 255 грн штрафа. Если это нарушение создает препятствия дорожному движению, то штраф составляет 510 грн.

Стоянка – это прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза.

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Поэтому для применения такого штрафа инспектор должен доказать сам факт стоянки продолжительностью не менее 5 мин. То есть инспектор должен сделать на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность которой не может быть меньше 5 мин.

Однако на практике полицейские этих требований не придерживаются и приобщают к постановлению или фото с места происшествия, или короткое видео, которые не подтверждают продолжительность прекращения движения автомобиля более 5 мин. Само же постановление не может быть доказательством нарушения правил стоянки.

В результате суды отменяют такие штрафы за не доведение инспектором именно факта стоянки продолжительностью не менее 5 мин, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.

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