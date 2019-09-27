Активисты "ЗупиниЛося" провели рейд в столичном районе Борщаговка.

Утром на улице Семьи Сосниных на Борщаговке в Киеве – огромная пробка. Однако наиболее хитрые водители объезжают пробки по встречной полосе. Активисты "ЗупиниЛося" препятствуют таким правонарушениям, однако встречаются такие водители, которые ведут себя очень агрессивно. Один из них даже начал идти в рукопашную, за что получил порцию слезоточивого газа. Потом он еще долго вытирал лицо порванными трусами...

Смотрите видео рейда "ЗупиниЛося":

Напомним, что суды отменяют штрафы за стоянку в запрещенных местах.