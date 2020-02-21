На днях київському гарнізону рятувальників передали нову пожежно-рятувальну техніку, в тому числі і три пожежні телескопічні підіймачі АПТ-30 вітчизняного виробництва.

Українською таку техніку можна назвати умовно. Телескопічна стріла – виробництва білоруського підприємства ВІПО, телескопічний водовід та ствол в люльці – виробництва США, гідрошарніри та інші гідро компоненти – виробництва Італії, шасі турецького виробника FORD.

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Все решта – кузов надбудови, платформа оператора, напірні комунікації, резервний моторизований привід стріли, драбини, пульти управління і сама рятувальна люлька – вироблені в м. Київ. Як і остаточне збирання та випробування.

"Цьому передував 20-річний досвід і підготовка, пропрацювання багатьох тендерів в різних країнах. Деякі закінчувались поставками. Ми були кінцевим виробником пожежних телескопічних підіймачів в Казахстан – 40-ка метрового, Узбекистан та Білорусь – висотою 45 метрів", повідомили в компанії "Тітал".

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