На днях киевскому гарнизону спасателей передали новую пожарно-спасательную технику, в том числе и три пожарных телескопических подъемника АПТ-30 отечественного производства.

Украинской такую технику можно назвать условно. Телескопическая стрела – производства белорусского предприятия ВИПО, телескопический водовод и ствол в люльке – производства США, гидрошарниры и другие гидрокомпоненты – производства Италии, шасси – турецкого производителя FORD.

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Все остальное – кузов надстройки, платформа оператора, напорные коммуникации, резервный моторизованный привод стрелы, лестницы, пульты управления и сама спасательная люлька – произведены в г. Киев. Как и окончательная сборка, и испытания.

"Этому предшествовал 20-летний опыт и подготовка, проработка многих тендеров в различных странах. Некоторые заканчивались поставками. Мы были конечным производителем пожарных телескопических подъемников в Казахстан – 40-ка метрового, Узбекистан и Беларусь – высотой 45 метров", – сообщили в компании "Титал".

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