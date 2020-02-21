Максим Бахматов проехался в будний день по центру Киева и нашел сотни пустых мест для парковки.

Советник мэра Киева Максим Бахматов, который отвечает за инфраструктуру города, решил доказать киевлянам и гостям города, что парковаться на улицах и мешать движению общественного транспорта нет смысла. Для этого вместе с двумя блогерами он проехался по центру города и показал, где можно припарковаться.

Оказалось, что в центре столицы много паркингов, и на них в будний день много свободных мест. В частности, подземные паркинги есть на возле Крещатика (ЦУМ, Киевская администрация, Мандарин Плаза), Олимпийского стадиона (Мегамаркет и парковка стадиона). Также пустуют паркинги возле метро, ​​которые могут быть так называемыми "перехватывающими" – у ВДНХ и в торговом центре Ocean Plaza. Конечно, все эти паркинги платные, однако стоимость стоянки на них не заоблачная для киевлянина.

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А вот парковщики, которые стоят возле ТЦ “Олимпийский” и на Бессарабке – ​​​​​​​незаконные. Они могут взять по 20 грн за час с автовладельца, но машину эвакуируют за неправильную стоянку.

Смотрите видео, как советник Кличко ищет парковки в Киеве (ненормативная лексика, 18+):

Напомним, что "письма счастья" автовладельцам будут посылать уже в этом году ​​​​​​​