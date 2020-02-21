Максим Бахматов проїхався в будній день центром Києва та знайшов сотні пустих місць для паркування.

Радник мера Києва Максим Бахматов, який відповідає за інфраструктуру міста, вирішив довести киянам та гостям міста, що паркуватися на вулицях та заважати руху громадського транспорту немає сенсу. Для цього разом з двома блогерами він проїхався центром міста та показав, де можна запаркуватися.

Виявилося, що в середмісті столиці багато паркінгів, і на них в будній день багато вільних місць. Зокрема, підземні паркінги є на поблизу Хрещатика (ЦУМ, Київська адміністрація, Мандарин Плаза), Олімпійського стадіону (Мегамаркет та парковка стадіону). Також пустують паркінги поблизу метро, які можуть бути так званими “перехоплюючими” – біля ВДНГ та в торговому центрі Ocean Plaza. Звичайно, усі ці паркінги платні, однак вартість стоянки на них не захмарна для киянина.

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А от паркувальники, які стоять поблизу ТЦ «Олімпійський» та на Бесарабці – незаконні. Вони можуть взяти по 20 грн за годину з автовласника, але машину евакуюють за неправильну стоянку.

Дивіться відео, як радник Кличка шукає парковки в Києві (ненормативна лексика, 18+):

Нагадаємо, що "листи щастя" автовласникам надсилатимуть уже в цьому році.