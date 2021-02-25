Завод з виробництва космічних супутників вже збудовано.

Китайський холдинг Geely запустить в космос мережу власних супутників. Для цього він вже відкрив перший в країні завод з виробництва навколоземних об'єктів.

Створення на орбіті супутників Geely стане одним з етапів створення мережі "розумних" автомобілів, які взаємодіють між собою та дорожньою інфраструктурою. Коли запустять перший супутник – невідомо, однак китайці обіцяють, що це буде невдовзі.

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Новий завод, що відкрився в місті Тайчжоу, почне виробляти супутники в жовтні цього року, а на проектну потужність по 500 виробів на рік вийде до 2025 року.

Компанія GeeSpace, утворена в 2018 році, входить в Geely Technology Group. Вона займається розробкою, запуском і обслуговуванням низькоорбітальних супутників.

Перші супутники дозволять компанії розгорнути систему позиціонування, що визначає положення безпілотників з точністю до сантиметра, і запустити ІІ-платформу OmniCloud. Це хмарна система, яка контролює роботу різноманітних онлайн-сервісів – від управління парком каршерінга до комунікації автомобілів з об'єктами інфраструктури та між собою.

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OmniCloud стане частиною "інтелектуальної тривимірної мобільної екосистеми", яка допоможе беспілотникам пересуватися та підтримувати зв'язок з транспортною інфраструктурою. А в майбутньому OmniCloud зможе прокладати маршрути для дронів, аеротаксі і безпілотників.