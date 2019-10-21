Укравтодор та китайська компанія "China Road and Bridge Corporation" СRВС уклали меморандум про співпрацю.

21 жовтня Державне агентство автомобільних доріг України та китайська компанія “Чайна Роуд Енд Брідж Корпорейшн”/”China Road and Bridge Corporation” СRВС уклали Меморандум про співпрацю з метою реалізації проєкту будівництва мостового переходу через р. Дніпро у м. Запоріжжя.

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Співпраця сторін, в рамках Меморандуму, передбачає взаємодію у просуванні імплементації проєкту будівництва мосту через річку Дніпро в м. Запоріжжя, що в подальшому сприятиме отриманню кредиту для його фінансування, обмін технічною інформацією, а також проведення спільних заходів та інформування громадськості про співпрацю сторін.

Це важливий проєкт, оскільки він вирішить одну із основних транспортних проблем Запорізького регіону - відсутність надійних транспортних зв’язків між лівим і правим берегом Дніпра.

Для довідки: компанія “China Road and Bridge Corporation” є однією з чотирьох найбільших державних компаній в Китайській Народній Республіці, які займаються будівництвом доріг, мостів, портів, залізниць, аеропортів, тунелів та муніципальної інфраструктури. Має понад 50 офісів за кордоном в Азії, Африці, Америці і Європі, а також офіційне представництво в Україні.

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