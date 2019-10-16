Глава Національної комісії з питань зв’язку та інформатизації Олександр Животовський заявив, що міжнародні траси України потрібно буде покрити 4G приблизно за 30 місяців.

Це означає, що інтернет має з’явитися там приблизно до осені 2022 року. Крім того, планують забезпечити 4G і національні дороги України за 48 місяців. Тобто, приблизно у 2025 році.

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Відповідну вимогу уряд повинен висунути в нових ліцензіях для мобільних операторів. До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що проїзд українськими дорогами планують зробити платним для іноземців.

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