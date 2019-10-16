Глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский заявил, что международные трассы Украины нужно будет покрыть 4G примерно за 30 месяцев.

Это означает, что интернет должен появиться там примерно до осени 2022 года. Кроме того, планируют обеспечить 4G и национальные дороги Украины за 48 месяцев. То есть, примерно в 2025 году.

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Соответствующее требование правительство должно выдвинуть в новым лицензиям для мобильных операторов. К слову, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что проезд по украинским дорогам планируют сделать платным для иностранцев.

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