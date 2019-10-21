Укравтодор и китайская компания "China Road and Bridge Corporation" СRВС заключили меморандум о сотрудничестве.

21 октября Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская компания “Чайна Роуд Энд Бридж Корпорейшн”/”China Road and Bridge Corporation” СRВС заключили Меморандум о сотрудничестве с целью реализации проекта строительства мостового перехода через р. Днепр в г. Запорожье.

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Сотрудничество сторон в рамках Меморандума предполагает взаимодействие в продвижении реализации проекта строительства моста через реку Днепр в г. Запорожье, что в дальнейшем будет способствовать получению кредита для его финансирования, обмену технической информацией, а также проведению совместных мероприятий и информированию общественности о сотрудничестве сторон.

Это важный проект, поскольку он решит одну из основных транспортных проблем Запорожского региона – отсутствие надежных транспортных связей между левым и правым берегом Днепра.

Для справки: компания “China Road and Bridge Corporation” является одной из четырех крупнейших государственных компаний в Китайской Народной Республике, которые занимаются строительством дорог, мостов, портов, железных дорог, аэропортов, тоннелей и муниципальной инфраструктуры. Имеет более 50 офисов за рубежом в Азии, Африке, Америке и Европе, а также официальное представительство в Украине.

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