В течение 2019 года "Укравтодор", например, закупит около 70 единиц техники для укладки асфальта и ремонта дорог.

В Украине полным ходом идет строительство дорог. За текущий год будет восстановлено в целом еще почти 1800 км трасс государственного значения, на что из бюджета потратят более 55 млрд. грн. А в 2020 году на ремонт дорог будет выделено около 75 млрд. грн. Кроме того, в Украине откажутся от текущего ремонта дорог и будут проводить только капитальную реконструкцию и строить новые трассы.

Для того, чтобы ремонтные работы были выполнены качественно, необходимо использовать надежную и профессиональную спецтехнику. Среди них – современные гусеничные асфальтоукладчики. Например, в Киевской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой, Луганской и Донецкой областях работают асфальтоукладники компании Volvo Construction Equipment.

Читайте также: в Украине хотят сделать платные дороги для грузовиков

Особенности асфальтоукладочной техники Volvo в том, что они используют систему двойного трамбующего бруса. Она позволяет достичь максимального коэффициента уплотнения при укладке асфальтового покрытия, что, в свою очередь, дает возможность сократить количество последующих проходов катка. А это существенно снижает финансовые затраты, а также сокращает время на прокладку дорожного полотна при сохранении его отличного качества.

Кроме того, трамбующее брус выполнен полностью из закаленной стали, и имеет длительный срок службы. При необходимости брус можно легко заменить, что экономит деньги и увеличивает время продуктивной эксплуатации. К тому же все компоненты асфальтоукладчиков производятся исключительно на заводе Volvo.

Напомним, что узнать, на каких дорогах сейчас идет ремонт, можно онлайн.