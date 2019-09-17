Протягом 2019 року "Укравтодор", наприклад, закупить близько 70 одиниць техніки для вкладання асфальту та ремонту доріг.

В Україні повним ходом йде будівництво доріг. За поточний рік буде відновлено в цілому ще майже 1800 км трас державного значення, на що з бюджету витратять більше 55 млрд. грн. А в 2020 році на ремонт доріг буде виділено близько 75 млрд. грн. Окрім того, в Україні відмовляться від поточного ремонту доріг та будуть проводити тільки капітальну реконструкцію і будувати нові траси.

Для того, щоб ремонтні роботи були виконані якісно, необхідно використовувати надійну та професійну спецтехніку. Серед них – сучасні гусеничні асфальтоукладальники. Наприклад, в Київській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Луганській та Донецькій областях працюють асфальтоукладники компанії Volvo Construction Equipment.

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Особливості асфальтоукладальної техніки Volvo в тому, що вони використовують систему подвійного трамбуючого брусу. Вона дозволяє досягти максимального коефіцієнту ущільнення при укладанні асфальтового покриття, що, в свою чергу, дає можливість скоротити кількість наступних проходів катка. А це суттєво знижує фінансові витрати, а також скорочує час на прокладку дорожнього полотна при збереженні його відмінної якості.

Крім того, трамбуючий брус виконаний повністю з загартованої сталі, і має тривалий термін служби. При необхідності брус можна легко замінити, що економить гроші і збільшує час продуктивної експлуатації. До того ж всі компоненти асфальтоукладальників виробляються виключно на заводі Volvo.

Нагадаємо, що дізнатись, на яких дорогах тепер йде ремонт, можна онлайн.