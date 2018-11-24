Популярний сервіс з автопродажу порівняв довговічність китайських автомобілів з іншими марками і отримав дещо шокуючі результати. Якість деяких моделей виявилась вище середнього на вторинному ринку!

Результат порівняльного дослідження, проведеного CarPrice, перевертає все устої, які останні півтора десятка років панували в автомобільному світі. Загальний підсумок обстеження на СТО майже 800 примірників 2-4-річних “китайців” такий: автомобілі з Піднебесної зношуються нітрохи не швидше середньостатистичного “японця” або “європейця”. За ціновими сегментами є невеликий розкид даних, але в середньому результат саме такий.

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Потрібно сказати, що дана інтернет-компанія оцінює автомобілі за власною методикою, яка включає 600 параметрів і бере до уваги стан вузлів і агрегатів, кузова, інтер'єру і товарного вигляду в цілому. Кожна категорія оцінюється певним числом балів, сумарне число яких по автомобілю дорівнює 20. Оцінені автомобілі експерти розбили на три категорії: $7,0 тис. – $10 тис., $10 тис. – $22 тис., і понад $22 тис.

Українські споживачі тільки недавно почали відкривати для себе сегмент преміальних автомобілів китайських марок. Вони виявилися досить цікавими

Найдорожча частина автомобіля – кузов – у досліджених китайських автомобілів виявилася в хорошому стані. Хоча ми ще пам'ятаємо часи, коли навіть з заводу "китайці" надходили з нерівними стиками, "гофрами" і "плісировкою" металу і слідами дерев'яних молотків в малопомітних місцях. Сучасні китайські автомобілі продемонстрували навіть кращий стан кузова, ніж однокласники з інших країн з аналогічним пробігом. Наприклад, в найдорожчому сегменті "китайці" заробили "за кузов" 4,14 балів з 5 максимальних, а середній рівень у світовив брендів – лише 3,63 бала.

Якість обробки інтер'єру у недорогих китайських машин явно кульгає. Але у моделей подорожче оздоблення виявилося навіть якісніше, ніж у європейців з японцями

Трохи нижче середнього у дешевої китайської техніки і збереження оздоблення салону і його сервомеханизмів: 4,21 бала проти загальносвітових 4,42. Але китайський преміум (дорожче $22 тис.) справді непоганий – 5 балів "за салон" при тому, що середня цифра "по палаті" всього лише 4,45.

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Як не дивно, найскладніше – технічна начинка – у свіжих "китайців" теж виявилася на висоті, в цілому відповідаючи рівню інших, більш авторитетних марок. Знову-таки, в найдорожчому ціновому сегменті рівень знос агрегатів навіть нижчий, ніж в середньому по моделях світового автопрому. І тільки у найьільш бюджетних моделей Made in China якість технічної начинки експерти оцінили нижче, ніж у типового сучасного автомобіля: 4,59 балів проти середньостатистичних 4,7.

Багато хто здивується, але у 2 – 4-річних китайських машин агрегати виявилися не менш надійні, ніж у більш іменитих однолітків

За сумою балів вживані автомобілі китайського виробництва віком 2 – 4 роки міцно зайняли місце середнячків в світовому табелі про ранги. З 20 максимальних балів вони набрали дуже оптимістичні 12,37 балів, в той час як середньостатистичний показник – 11,7.

Цікаво, що автори даного дослідження склали і "міжкитайскій" рейтинг. При максимально можливих 15 балах більше всіх – 13,5 набрав Haval, слідом за ним FAW з 13,4 балами, далі DongFeng з 12,21 очками. А замикають п’ятірку хіт-параду довговічності Chery 11,62 та Lifan з 11,4 балами. Дуже шанований українцями Geely посів 9 сходинку.

Тепер зрозуміло, чому критичне ставлення українських автомобілістів до продукції китайського автопрому не зовсім в'яжеться з дослідженням CarPrice: у нас в країні представлені в основному або недорогі бренди, або застарілі моделі "китайців".

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