Китайський електропікап за $13700 виходить на світові ринки

Radar R6 був першим масовим повністю електричним пікапом Китаю. Тепер він виходить на нові ринки за кордоном. R6 вже є бестселером серед електропікапів у Китаї, але чи завоює він покупців на світових ринках, стурбовані у Electrek.

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Власник Volvo, компанія Geely, запустила Radar у 2022 році, стверджуючи, що це «перший у Китаї повністю електричний бренд для активного відпочинку». Перша модель, Radar R6, коштувала від 25 000 доларів (178 800 юанів).

R6 — це повністю електричний пікап, побудований на платформі SEA від Geely, яка лежить в основі електричного мінівена Volvo EM90, що продається в Китаї.

Він доступний з трьома варіантами акумуляторних батарей: 63 кВт⋅год, 86 кВт⋅год та 100 кВт⋅год, що забезпечує запас ходу з циклічною плавністю ходу до 632 км (392 милі).

Протягом останніх двох років (з 2023 по 2025 рік) Radar R6 був найпопулярнішим електричним пікапом у Китаї, займаючи понад 50% ринку. Після успіху Geely почала експортувати моделі на нові ринки, такі як Таїланд, під назвою Riddara.

Riddara зараз продається у понад 50 країнах та регіонах, включаючи деякі країни Європи, Близького Сходу, Азії, Центральної та Південної Америки.



Електричний пікап Riddara RD6 (Джерело: Riddara)

«У 2025 році Geely Riddara вступить у новий етап глобальної співпраці», – заявив генеральний директор бренду пан Лін Шицюань під час конференції на початку цього року.

Бренд міцних електромобілів планує розширюватися на ринках, що розвиваються, таких як Таїланд, Саудівська Аравія та Бразилія, прагнучи продати 30 000 моделей, ставши «лідером на ринку пікапів NEV у кожному регіоні».

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Radar стверджує, що R6 (RD6) — це «більше, ніж просто пікап» з унікальною здатністю керуватися як позашляховик. Глобальна версія доступна з задньо- та повнопривідними силовими агрегатами.

Потужніший варіант із повним приводом забезпечує буксирування до 3000 кг, подолання броду завдовжки 81 см та розгін від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди.

Для порівняння: модель Tesla Cybertruck AWD має запас ходу 517 кілометрів (EPA), буксирувальну здатність 5 456 кг та розгін від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди.

У Китаї компанія Radar випустила дешевшу електричну вантажівку під назвою King Kong. Її ціна починається від 99 800 юанів, або близько 13 700 доларів. Вона доступна з заднім та повним приводом, а запас ходу з циклічною керованістю (CLTC) становить до 605 км.

Електричний пікап Radar King Kong (Джерело: Radar Auto)