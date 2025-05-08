Китайский электропикап за $13700 выходит на мировые рынки

Radar R6 был первым массовым полностью электрическим пикапом Китая. Теперь он выходит на новые рынки за рубежом. R6 уже является бестселлером среди электропикапов в Китае, но завоюет ли он покупателей на мировых рынках, обеспокоены в Electrek.

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Владелец Volvo, компания Geely, запустила Radar в 2022 году, утверждая, что это "первый в Китае полностью электрический бренд для активного отдыха". Первая модель, Radar R6, стоила от 25 000 долларов (178 800 юаней).

R6 - это полностью электрический пикап, построенный на платформе SEA от Geely, которая лежит в основе электрического минивэна Volvo EM90, продаваемого в Китае.

Он доступен с тремя вариантами аккумуляторных батарей: 63 кВт⋅ч, 86 кВт⋅ч и 100 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода с циклической плавностью хода до 632 км (392 мили).

В течение последних двух лет (с 2023 по 2025 год) Radar R6 был самым популярным электрическим пикапом в Китае, занимая более 50% рынка. После успеха Geely начала экспортировать модели на новые рынки, такие как Таиланд, под названием Riddara.

Riddara сейчас продается в более чем 50 странах и регионах, включая некоторые страны Европы, Ближнего Востока, Азии, Центральной и Южной Америки.



Электрический пикап Riddara RD6 (Источник: Riddara)

"В 2025 году Geely Riddara вступит в новый этап глобального сотрудничества", – заявил генеральный директор бренда господин Лин Шицюань во время конференции в начале этого года.

Бренд прочных электромобилей планирует расширяться на развивающихся рынках, таких как Таиланд, Саудовская Аравия и Бразилия, стремясь продать 30 000 моделей, став "лидером на рынке пикапов NEV в каждом регионе".

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Radar утверждает, что R6 (RD6) - это "больше, чем просто пикап" с уникальной способностью управляться как внедорожник. Глобальная версия доступна с задне- и полноприводными силовыми агрегатами.

Мощный вариант с полным приводом обеспечивает буксировку до 3000 кг, преодоление брода длиной 81 см и разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Для сравнения: модель Tesla Cybertruck AWD имеет запас хода 517 километров (EPA), буксировочную способность 5 456 кг и разгон от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

В Китае компания Radar выпустила более дешевый электрический грузовик под названием King Kong. Его цена начинается от 99 800 юаней, или около 13 700 долларов. Он доступен с задним и полным приводом, а запас хода с циклической управляемостью (CLTC) составляет до 605 км.

Электрический пикап Radar King Kong (Источник: Radar Auto)