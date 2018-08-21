Однак був заарештований під час тест-драйву.

Поліція китайського міста Урумчі заарештувала незвичайного порушника правил дорожнього руху: чоловік, одягнений у спеціальний костюм з коліщатками, навкарачки маневрував між автомобілями.

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Схожий костюм був у головного героя фільму “Обладунки Бога 3”, котрого зіграв Джекі Чан. Та якщо у відомого актора є і слава і гроші, його співвітчизнику цього бракує. Однак після того, як сюжет про нього був показаний національним телебаченням, любитель майструвати також отримав свою хвилину слави. Можливо, саме на це він і розраховував. І після того, як вийде з поліції, одразу почне серійне виробництво і продаж таких “роликових костюмів” шибайголовам по усьому світу.

Електрифікований костюм з роликами дозволяє його носію буквально ковзати по дорозі. При цьому можна ще й перевертатися з живота на спину і підрулювати руками і ногами. У такому костюмі китайський умілець протягом п'яти хвилин борознив вулиці Урумчі, доки його не зупинила поліція. Зауважимо, що з машини ролера можна й не помітити, тож він справді створював небезпечну ситуацію на дорозі і в першу чергу наражав на небезпеку себе самого.

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