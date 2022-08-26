Один з виробників Піднебесної Chery відмовився від ідеї налагодити виробництво своїх авто на заводі в Ульяновську.

Китайський автовиробник Chery відмовився від ідеї виробництва чи складання своїх автомобілів на Ульяновському автозаводі, повідомляє газета “Ведомости”. Раніше повідомлялося, що представники китайської компанії відвідували це підприємство.

Основною причиною називається включення цього заводу у санкційний список. Співробітництво з таким заводом у Chery вважали зайве ризиковим.

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Росіяни сподіваються, що виробництво Chery може бути налагоджене на інших заводах концерну Sollers, до складу якого входить УАЗ. Наразі у цієї російської компанії заморожені складальні потужності в Єлабузі у Татарстані та у Владивостоці: на першому підприємстві робили фургони Ford, а на другому кросовери Mazda. Однак китайці нічого не говорили про такі варіанти.

А нещодавно один з головних акціонерів УАЗу продав свою частку акцій підприємства через безперспективність бізнесу у мордорі.