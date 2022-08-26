Один из производителей Поднебесной Chery отказался от идеи наладить производство своих авто на заводе в Ульяновске.

Китайский автопроизводитель Chery отказался от идеи производства или сборки своих автомобилей на Ульяновском автозаводе, сообщает газета "Ведомости". Ранее сообщалось, что представители китайской компании посещали это предприятие.

Основная причина называется включение этого завода в санкционный список. Сотрудничество с таким заводом у Chery считали излишне рисковым.

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Россияне надеются, что производство Chery может быть отлажено на других заводах концерна Sollers, в состав которого входит УАЗ. Сейчас у этой российской компании заморожены сборочные мощности в Елабуге в Татарстане и во Владивостоке: на первом предприятии производили фургоны Ford, а на втором кроссоверы Mazda. Однако китайцы ничего не говорили о таких вариантах.

А недавно один из главных акционеров УАЗа продал свою долю акций предприятия из-за бесперспективности бизнеса в мордоре.