Китайці показали новий електрокросовер за $30 000, який виглядає як Tesla Model Y

Як пише CarNewsChina, новинка має нові варіанти кольорів, інакші 20-дюймові колісні диски та спеціальні аксесуари комфорту, зокрема складний столик. Загальний дизайн вирізняється закритою решіткою радіатора, прихованими дверними ручками та L-подібними денними ходовими вогнями. Водночас профіль виглядає подібним до Tesla Model Y.

У салоні всі комплектації L60 2025 року тепер стандартно оснащені вентильованими задніми сидіннями. Можливості штучного інтелекту автомобіля були розширені завдяки функціям просторового реагування на запитання. Додаткові оновлення інтер'єру включають сидіння зі шкіри Nappa, шкіряне кермо у тон та преміальну обробку під мармур.

Повнопривідна версія Onvo L60 має комбіновану потужність в 340 кВт (456 к.с.) та 440 Нм крутного моменту, що дозволяє електрокросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 4,6 секунди. Поставки новинки на ринок Китаю розпочнуться наприкінці жовтня.