У Китаї запустили в продаж електрокросовер з довічною гарантією та безкоштовними ТО на два роки.

Стартап Hengchi оголосив вартість своєї першої серійної моделі. Електричний кросовер Hengchi 5 оцінили у 26,7 тис. доларів. Як спосіб залучити покупців молодий бренд пропонує низку безкоштовних сервісів, пише CarNewsChina.

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Клієнти, які зробили вибір на користь китайської марки, отримають машину з довічною гарантією. Вона поширюється на всю конструкцію включно із найдорожчим елементом – батареєю. Два планові ТО щорічно також входять у вартість автомобіля.

Але і це ще не все. Також власник отримає безкоштовну зарядну станцію для дому (разом із встановленням), безкоштовну допомогу на дорогах на весь термін служби машини та п'ять років оплаченого доступу до Інтернету. Безпрецедентно щедра пропозиція пояснюється ще й тим, що материнська компанія Evergrande, яка запустила бренд Hengchi, зараз у боргах і взагалі має у Китаї не найкращу репутацію.

Hengchi 5 відноситься до сегменту середніх кросоверів з габаритами 4725х1925х1676 мм при колісній базі 2780 мм. У ньому використовується один електромотор потужністю 204 к.с. та 345 Нм із приводом на передні колеса. На розгін до 100 км/год потрібно 7,8 секунд. Батарея – літій-залізо-фосфатна, ємністю 72,8 кВт*год. На одному заряді Hengchi 5 проїжджає до 602 км за циклом CLTC.

На прикритій суцільним склом передньої панелі є два дисплеї по 10,2 дюйми для водія та правого пасажира. Між ними розташувався екран медіасистеми діагоналлю 14,6 дюйми. Мультимедійна система підключається до інтернету через мережу 5G і працює на операційній системі Baidu.

Відзначимо, що наприкінці 2020 року бренд Hengchi заявляв про мету стати найбільшим виробником електромобілів у світі. З того часу компанія показала на фотографіях кілька прототипів, проте до серійного втілення на сьогодні дійшов лише один. Але з ним марка хоче вийти на рівень мільйон машин щорічно.